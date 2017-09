Wilder Cartagena ya sabe lo que significa jugar con la camiseta de la Selección Peruana tras su debut en la victoria ante Ecuador en Quito. El mediocampista asegura que todo el equipo se encuentra tranquilo e hizo un pedido especial a los hinchas de la blanquirroja para esta última fecha doble de Eliminatorias.

"Todos nos encontramos felices con esta última convocatoria a la Selección Peruana. Estamos con mucha calma de cara a los dos últimos partidos de Eliminatorias ante Argentina y Colombia. A todos lo hinchas les pido que no adelanten sus emociones, aún no no hemos clasificado al Mundial", declaró Wilder Cartagena.

Rafael Puente: “Siempre se habló de la categoría de Pizarro y Guerrero, pero también tienen a Aquino”



El también volante de la San Martín sabe la clase de jugadores que tiene la selección de Argentina, pero aseguró que con los días de entrenamientos en la Videna y el buen trabajo que viene realizando el técnico Ricardo Gareca se podrá conseguir la victoria en La Bombonera.

"Argentina tiene jugadores de élite. Definitivamente es un gran selección. Nosotros debemos seguir trabajando arduamente para conseguir la victoria en el estadio de La Bombonera y la clasificación a Rusia 2018", añadió.

La evolución de Pedro Gallese es notable: así entrenó con la Selección Peruana [VIDEO]



Wilder Cartagena se sintió feliz cuando se volvió a juntar con Pedro Galllese, quien se viene recuperando en la Videna de su lesión a la mano derecha: "Lo vi muy bien a Pedro. Lo que sufrió fue muy duro para él, pero todos nos encontramos alegres por su gran avance", finalizó.

TE PUEDE INTERESAR