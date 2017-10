Selección Peruana: hinchas denunciarían a Teleticket ante Indecopi por irregularidades en la venta online

Este martes 3 de octubre arrancó la venta de entradas para el Perú vs. Colombia únicamente por la web de Teleticket. Sin embargo, el plan para acabar con las largas colas y la reventa, ha terminado en una avalancha de quejas y la amenaza de los hinchas con denunciar a la empresa proveedora de boletos ante Indecopi.

Los fanáticos de la Selección Peruana acusan irregularidades. Entre otras cosas, aseguran que la cola virtual arrancó antes de la hora anunciada (6:00 a.m.) y que no hay coherencia entre su número de orden y el rápido agotamiento de las entradas para las cuatro tribunas.

La gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi, Milagros Pozo, había asegurado un día antes que de registrarse una falla en la web de Teleticket perjudicando la compra de entradas la empresa podría ser multada con hasta 1.8 millones de soles.

#Teleticket cómo es posible que se hayan agotado Occidente y Oriente si a las 05:58 tenía turno 68900 a las 07:51 voy 64241? (4659)#Indecopi — Carlos A. Magno (@JudasMaster) 3 de octubre de 2017

No puede ser que en 2 hrs “la cola virtual” haya avanzado 5mil y ya no hayan Oriente ni Occidente! #Teleticket#Indecopi#MultaATeleticket — Eric Paredes V. (@ErickRPV) 3 de octubre de 2017

#Teleticket sistema aleatorio de cola los condenará con indecopi. Entro faltando 4 min: me dan el 37mil, otros faltando 2, les dan el 4mil? — marcelo zativa (@MarceloZativa) 3 de octubre de 2017

Por su parte, el secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Matute, había explicado que la decisión de vender las entradas para el Perú vs. Colombia por internet se tomó pensando en la comodidad del hincha.

"Se busca el acceso transparente, democrático y eficiente de la compra de entradas. En el Perú no habíamos dado este paso y resultaba ser una penuria de horas, días, noches, cientos de personas acampando sin importar el clima. Eso no es buena experiencia, no es lo que la federación desea para sus hinchas", comentó para la prensa.

