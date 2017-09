Selección Peruana: hinchas en Quito celebraron empate de Venezuela ante Argentina [VIDEO]

No contentos con ver el triunfo de Perú contra Ecuador por las Eliminatorias Rusia 2018, los hinchas que llegaron hasta Quito se reunieron en un restaurant de la ciudad para ver el otro partido que importaba para los intereses de la bicolor: Argentina vs. Venezuela. El empate dejó contento a los peruanos que festejaron por partida doble.

Con guitarra, cajón, camisetas blanquirrojas y más, decenas de hinchas de la bicolor se dieron cita para celebrar el triunfazo en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y, de oaso, ver el choque de Sampaoli, Messi y compañía que terminó empatado 1-1. Ese resultado dejó a los dirigidos por Ricardo Gareca en el cuarto lugar.

Perú venció 2-1 a Ecuador y se metió en zona de clasificación en las Eliminatorias Rusia 2018

Los hinchas de la bicolor que tomaron por asalta la capital de Ecuador no pudieron terminar de mejor manera este martes y ver que el esfuerzo de llegar hasta allá para ver a la Selección Peruana no fue en vano. Disfrutar de un triunfo histórico y que la jornada termine con el equipo en zona de clasificación, no es de todos los días.

Así que el hincha disfrutó, gozó, se puso a cantar el queridísimo "Perú campeón" y se ilusiona con ir al Mundial por primera vez en los últimos 36 años. Perú fue local, a pesar que el estadio estaba en un 80% lleno de hinchas del tricolor.

