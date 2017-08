La noticia del día, sin dudas, es la mudanza de la Selección Peruana del Estadio Nacional al Monumental, tras casi ocho años, por una disputa con el IPD. Hace 13 años, una fuerte bronca entre Cienciano y Universitario de Deportes en Urcos, generó el mismo problema, pero a la inversa entre los estadios. Fue un verdadero autogol para la bicolor en la Copa América 2004.

Un 23 de mayo de 2004, muy cerca al inicio de la Copa América, la 'U' empató a un gol contra Cienciano en el estadio Municipal Urcos (1), con una gran bronca que acabó con la expulsión de cinco futbolistas y Marcelo Trobbiani, entrenador crema. La actuación del árbitro Manuel Garay generó la molestia de Alfredo González, presidente estudiantil aquella temporada.

Al día siguiente, el popular Gordo se dirigió con unas impulsivas amenazas ante Manuel Burga y compañía: "Si la Federación Peruana de Fútbol no castiga al árbitro Garay, la 'U' no cederá el estadio Monumental para los partidos de la Copa América. No podemos estar sentados en nuestra casa al lado del enemigo", declaró en radio Ovación.

Alfredo González apareció en la Videna para conversar sobre el estadio Monumental, sin éxito. (USI) Alfredo González apareció en la Videna para conversar sobre el estadio Monumental, sin éxito. (USI) Alfredo González apareció en la Videna para conversar sobre el estadio Monumental, sin éxito. (USI)

Alfredo González también reveló que gente cercana a los organizadores de la Copa América dijeron que "era igual jugar en el Nacional que en el estadio Monumental". Finalizó con una explosiva declaración: "sentarse en las bancas del Nacional es como estar sentado en un cajón de frutas; en el Monumental, es todo lo contrario".

Arturo Woodman, presidente de la Comisión Organizadora de la Copa América 2004, fue el primero en mostrar su preocupación por la amenaza con el estadio Monumental. "Según la gente de Gremco, este es solo un 'hipo' de González. No lo sé, hay que hablar con él", dijo, agregando que había un decreto supremo de por medio y no se podía violar.

Quien no tardó mucho tiempo en tomar una decisión fue Manuel Burga. El entonces presidente de la FPF decidió no usar el estadio Monumental para la Copa América 2004, y reprogramar los partidos, incluyendo la inauguración y la final, al estadio Nacional. Agregó que esperaba la comprensión de Gremco, así como de las personas que ya habían comprado sus entradas.

"Alfredo González tiene la Videna abierta para conversar, pero una vez que cruza estas puertas pierde su inmunidad parlamentaria. Aquí es un dirigente más, como uno de la Segunda División", remarcó Manuel Burga en una conferencia de prensa de urgencia en la Videna acerca del también entonces congresista.

La medida no tuvo marcha atrás. El estadio Monumental, en infraestructura y capacidad el mejor del Perú, no fue sede de la última Copa América que se jugó en nuestro país. Así fue la primera gran disputa con cambio de estadio, con los estadios a la inversa aquella vez. A veces, nuestra historia es cíclica.

Manuel Garay se retiró del estadio de Urcos con fuerte resguardo policial. (USI) Manuel Garay se retiró del estadio de Urcos con fuerte resguardo policial. (USI) Manuel Garay se retiró del estadio de Urcos con fuerte resguardo policial. (USI)

(1) El estadio Garcilaso de la Vega del Cusco estaba en remodelación en cara a la Copa América 2004. Ahí solo se jugó el partido por el tercer lugar.

(2) Los expulsados fueron: Santiago Acasiete (45') de Cienciano, Luis Guadalupe (25'), José Carranza (37'), Luis Flores (58'), José Pereda (83') y Wilder Galliquio (90' + 1') de la 'U'.