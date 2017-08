Selección Peruana: ¿por qué Iván Bulos sí y Yordy Reyna no? 

Iván Bulos fue una de las sorpresas en la nueva convocatoria de Ricardo Gareca con miras a los choques de la Selección Peruana ante Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias Rusia 2018. El atacante de 24 años milita en el Boavista de Potugal y le ganó el puesto a jugadores como Yordy Reyna y Alexander Succar.

► Gareca lanzó convocatoria con sorpresas para chocar ante Bolivia y Ecuador

El técnico argentino explicó su decisión en conferencia de prensa luego de lanzar una nómina de 26 jugadores, entre nacionales y extranjeros.

"Tenemos jugadores que se mueven por todo el frente del ataque. En el caso de Iván Bulos, me parece que tiene una característica más fija. No lo veo tanto por todo el ataque. Paolo Guerrero y Bulos son centro atacantes. Luego, todos juegan en todo el frente del ataque. Tenemos esa posibilidad de que no muchos la tienen. Eso nos lleva a encontrar variantes", dijo.

Sobre la ausencia de Yordy Reyna, agregó: "Entre toda la información de los viajes que se hicieron, llegamos a la conclusión de que a algunos queremos seguir observándolos. Ver cómo evolucionan. Es una toma de decisiones".

Iván Bulos jugó 12 partidos en la temporada con el Boavista y anotó 2 goles. Por otro lado, con la Selección Peruana solo ha disputado dos duelos amistosos ante Estados Unidos y Colombia en 2015, bajo el mando de Ricardo Gareca.

► Selección Peruana: los motivos de Ricardo Gareca para convocar a Jefferson Farfán