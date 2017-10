Selección Peruana: Jaime Bayly le respondió en Facebook al argentino Horacio Pagani

Hace unas semanas, Jaime Bayly entrevistó a una vidente que vaticinó que la Selección Peruana clasificaría al Mundial "raspadito". Esta entrevista trajo cola y entre ellas las críticas del periodista argentino Horacio Pagani. El mismo personaje que había llamado a Pedro Gallese arquero de medio pelo, también criticó a su colega peruano y, culminada la Eliminatoria Rusia 2018 en Sudamérica, recibió la respuesta.

La historia comenzó a mediados de setiembre cuando Jaime Bayly invitó a la vidente guatemalteca Aura Sanchinelli, quien vaticinó que Argentina clasificaba al Mundial, Perú pasaba "raspadito" y Chile quedaba eliminado. Este video se volvió viral y llegó hasta los oídos de Horacio Pagani quien criticó duramente al peruano.

Perú vs. Nueva Zelanda cambiaría fecha del partido de ida por repechaje al Mundial Rusia 2018

"Pido disculpas a la teleaudiencia por esta situación. Esta es una pavada (...) no creo en nada de esto. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Me tomaron por boludo? Esta científica...como el otro (Jaime Bayly) no, no, entonces lo acomodó (el resultado)", fue la respuesta de Horacio Pagani en su programa de televisión.

Pues bien, culminó las Eliminatorias Rusia 2018 y los vaticinios de Sanchinelli fueron ciertos y fue el momento de la venganza de Jaime Bayly contra Pagani. Y a través de su cuenta de Facebook le envió un mensaje a su colega argentino quien se había exaltado cuando reprodujeron la entrevista.

Selección Peruana: ¿qué jugador sumó más minutos en las Eliminatorias Rusia 2018?

"¿Y ahora qué dirá el señor Pagani?" escribió el también escritor peruano en su cuenta de Facebook adjuntando el video en el que el argentino lo criticó.