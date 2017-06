Jefferson Farfán sostuvo una entretenida charla con sus seguidores en su cuenta de Instagram. La 'Foquita' habló de todo. Los platos fuertes fueron sobre la importancia de Paolo Guerrero en la Selección, su deseo de ver a Alianza Lima campeón y hasta recordó una anécdota con Waldir Sáenz.

"El mejor nueve que conozco es mi hermano del alma Paolo Guerrro. Siempre lo voy a decir. Paolo es el mejor", dijo el delantero. En ese mismo sentido, reiteró su deseo de vestir nuevamente la bicolor, sin embargo, "eso no depende de mí".

Farfán, del mismo modo, avizora que Alianza Lima romperá la racha sin títulos esta temporada. Aseguró no tener duda de eso. "Alianza va a salir campeón este año. Está clarísimo. Tiene buen equipo y entrenador, está ganando los partidos. Confío mucho en mi equipo", apuntó mientras observaba por televisión el partido entre México y Alemania por las semifinales de la Copa Confederaciones en Rusia.

Un usuario con el nombre de Waldir Sáenz también participó de la conversa. Farfán recordó aquella experiencia de juvenil cuando le cuidaba el auto al goleador histórico de los blanquiazules: "Waldir, no me jorobes la vida. Me debes mi propina. Hasta ahora no me la das (risas)".

Saludó a rosados

Jefferson Farfán saludó a los jugadores de Sport Boys a propósito de un mensaje del volante colombiano Johnnier Montaño, con quien guarda una gran amistad. "Saludos al 'Gordo' Crifford, a Quevedo, a todos los chicos", apuntó.

