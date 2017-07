Jefferson Farfán sabe que para volver a la Selección Peruana no solo necesita estar bien físicamente y con continuidad en las canchas de fútbol. El delantero tiene claro que debe mantenerse alejado de los escándalos para ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca.

Por eso la 'Foquita' utilizó su cuenta oficial de Facebook para emitir un comunicado en el cual pide que no se hable de su vida privada y que se encuentra enfocado y mentalizado solo en jugar al fútbol.

"Lamento continuar leyendo y escuchando noticias de familiares míos que continúan refiriéndose a cosas que pasaron en mi vida anteriormente, lo cual incluye mi ex pareja. No soy de estar saliendo a hablar de mi ex pareja y por lo mismo no estoy de acuerdo cuando familiares míos (tíos/familiares con quienes no tengo comunicación de tiempo) lo hacen", escribió el delantero.

"Estoy enfocado completamente a mi carrera y en demostrar de lo que soy capaz de hacer en el fútbol. Estas cosas no me gustan y afectan asimismo a mi madre que está cansada de escuchar, y le afectan, este tipo de cosas que no me favorecen. Por eso agradeceré a mis familiares, en especial a mi tío con quien no me comunico hace mucho tiempo, que se dediquen a hablar de sus propias vidas y temas y no estén refiriéndose a la mía", añadió la 'Foquita'

Además Jefferson Farfán añadió que se encuentra tranquilo, enfocado y con todas las ganas de seguir mostrando lo que viene haciendo. "Por respeto a mi trabajo, a mi ex pareja (de quienes no hablo) agradeceré que no me mencionen y se dediquen simplemente a sus propias vidas, no a hablar de la mía", afirmó.

El mensaje completo de Jefferson Farfán. (Facebook) El mensaje completo de Jefferson Farfán. (Facebook)

La 'Foquita' recibió hace unos días la visita de Nolberto Solano y Néstor Bonillo, asistente y preparador físico de la Selección Peruana. Ambos dialogaron en extenso con el delantero, en Rusia, y le pidieron que se mantenga enfocado en recuperar su nivel.

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia (31 de agosto) y Ecuador (5 de septiembre) por las eliminatorias y Ricardo Gareca podría incluir a Jefferson Farfán en la lista de convocados que se dará a conocer la segunda semana de agosto.

