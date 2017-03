Selección Peruana: Jefferson Farfán habló sobre la posibilidad de volver

Paolo Guerrero no podrá jugar contra Bolivia y el nombre de Jefferson Farfán saltó casi inmediatamente como posibilidad para reemplazarlo. muchos hinchas le tienen fe al delantero y aseguran que podría ser el jugador exacto para conseguir esos importantes 3 puntos ante los altiplánicos.

Pero los hinchas no son los únicos que se emocionan con la vuelta de la 'Foquita', el propio jugador confesó en una entrevista a los medios rusos que está listo para volver a jugar y, por qué no, ser convocado nuevamente.

"¿Por qué no podría volver? No estoy de acuerdo con los que dicen que los que van a Rusia es para terminar su carrera. Esta liga es buena y en Perú se puede ver, hay un canal de cable que pasa los partidos", dijo el ex Schalke.

Asimismo, Farfán señaló que ha venido preparándose a la par de sus compañeros y que estará listo para reaparecer este fin de semana si su entrenador así lo decide.

"Tuve una lesión y cuando se acercaba mi recuperación sufrí una fuerte contusión. De hecho, ya estaba bien, pero el tratamiento se retrasó un poco, sin embargo hoy estoy totalmente recuperado, en buena forma, entreno con el grupo y quiero volver tan pronto como sea posible al campo. Creo que estoy listo para jugar mañana ante el FC Ufa", aumentó.

Jefferson Farfán tendrá varios meses para demostrar si perdió o no el nivel que todos conocemos y tentar una nueva oportunidad en la Selección Peruana. El duelo entre la bicolor y Bolivia está programado para el próximo 31 de agosto.

