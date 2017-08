Hay mucha expectativa por ver en acción a Jefferson Farfán y parece que Ricardo Gareca complacerá al hincha. Pero no por presión, sino por una necesidad. El técnico de la Selección Peruana empezó a bosquejar el equipo titular para el choque ante Bolivia y la 'Foquita' parte con ventaja para iniciar el cotejo. ¿Jugará como delantero centro? No. El 'Tigre' lo quiere de 10.

Es sabido que al técnico de la bicolor no le gusta hacer grandes experimentos en sus equipos ni arriesgar jugadores en una posición que no dominan. El técnico los quiere donde mejor rinden y a Jefferson Farfán lo tiene como '10', como un media punta que no solo asista a los compañeros, sino que también anote.

Perú mantiene sus puntos: TAS rechazó apelación presentada por Bolivia



Pero ponerlo ahí obligaría a que uno de los habituales titulares deje el once. Y el sacrificado sería Christian Cueva, quien no viene atravesando un buen momento en Sao Paulo y tendría que dejar el puesto. La 'Foquita' volverá a ser el '10' de Perú.

¿Y quién va de '9'?



Ahora la gran pregunta es quién será el centro delantero y este puesto sería para Raúl Ruidíaz. La 'Pulga' viene en racha desde México y totalmente recuperado de la lesión que lo aquejó a mitad de año, la misma lesión que le impidió estar en los amistosos ante Paraguay y Jamaica jugados en Trujillo y Arequipa.

Con ello, la bicolor no pierde en sistema, pero hace un cambio de características físicas entre sus jugadores. Mientras que Jefferson Farfán es más corpulento que Cueva, Ruidíaz es mucho más ligero que Paolo Guerrero. Y en cuanto a la pelota parada, ambos pueden hacer daño con un tiro libre. Así que opciones, siempre habrá.

