Se opone totalmente. Los puntos que ganó la Selección Peruana en mesa por el choque ante Bolivia por Eliminatorias Rusia 2018, es algo que no le agrada a José Luis Chilavert, exarquero de la Selección de Paraguay quien se mostró en contra de que la bicolor mantenga esos puntos que ahora están en disputa en el TAS.

"Considero que no deberían quedarse los puntos con Perú", dijo el exportero paraguayo en entrevista con Fútbol como Cancha de RPP. "Es cierto que hubo una mala alineación del jugador, pero el reclamo no se presentó en el tiempo indicado y eso es lo que debe primar", agregó.



El buen hermano



De otro lado, Jose Luis Chilavert confesó que está al tanto d elo que pasa en el fútbol peruano gracias a la presencia de su hermano Rolando como entrenador de Sport Huancayo. 'Chilagol' elogió la forma de trabajar de 'Rolo' y el tipo de entrenador que es.

"Rolando es un buen entrenador, muy trabajador que le gusta mucho motivar a sus jugadores. Sé que le está yendo bien en Perú y que desde que llegó a Sport Huancayo el equipo ha levantado. Ojalá que pueda terminar bien la temporada porque se lo merece", dijo el histórico arquero guaraní.



No a la corrupción



De otro lado, el guaraní se mostró contento con la captura de Jose María Villar y su hijo en Europa por presuntos caso de corrupción. "Yo lo advertí hace tiempo y bueno ahora el tiempo me da la razón. Mis ideales y valores no tienen previo y solo quiero ver millonarios a los clubes sudamericanos".



