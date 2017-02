Selección Peruana: los jugadores que comenzaron mal el 2017 y son dudas a un mes de enfrentar a Venezuela

Si Ruidíaz, Flores, Cueva, Paolo y Trauco emocionan a todos con sus buenas actuaciones en el extranjero, otros jugadores como Flores, Tapia y el 'Mudo' Rodríguez le causan un dolor a Gareca cuando falta un mes para que la Selección Peruana se mida a Venezuela.

A Perú no le sobra nada y por eso es importante que todos lleguen con minutos y en buenas condiciones; no obstante el presente de algunos elementos no es el mejor en este inicio de año.

De los que juegan en el Perú, es preocupante la situación de Alberto Rodríguez, quien volvió a lesionarse, y de Aldo Corzo, quien es titular para Gareca pero ha bajado tanto su rendimiento que ya no es ni siquiera parte del equipo titular de Universitario.

Lo mismo con Carlos Cáceda, quien no ha sido ni la sombra de lo que fue en el 2016 en este inicio de temporada. Además, en el caso particular de estos 3 jugadores, la moral está golpeada luego de la trágica eliminación copera ante Capiatá.

Problema medular

Ante Paraguay en Asunción, Renato Tapia y Yoshimar Yotun se comieron la mitad de la cancha y la bicolor pudo conseguir un aplastante triunfo por 4-1.

Ambos se complementaron bien y Gareca pareció haber encontrado su pareja de volantes centrales. No obstante, para los 2 el año no ha comenzado de la mejor manera. Tapia perdió su puesto en Feyenord y ahora alterna de vez en cuando, mientras que Yotun no ha tenido actividad en Malmó y llegaría sin ritmo al partido de eliminatorias.

Una situación muy similar es la del portero Pedro Gallese, quien ya no es titular en Veracruz y claramente no ha terminado de adaptarse a la liga mexicana.

La Selección Peruana se enfrentará a Venezuela el jueves 23 de marzo y será vital que los futbolistas mencionados se recuperen para pelear por un buen resultado.

