Selección Peruana: ¿por qué no jugó en cuatro Eliminatorias consecutivas?

Ironías del destino. La Selección Peruana busca desesperadamente volver a un Mundial hace tres décadas, pero se dio el lujo de no jugar en las primeras cuatro Eliminatorias de la historia, entre 1934 hasta 1954. Luego de asistir como invitado a Uruguay 1930, esperó 27 años para jugar por primera vez un proceso clasificatorio.

¿Por qué la Selección Peruana no jugó en cuatro Eliminatorias? Depor te cuenta al detalle cada caso, que incluye la desorganización no solo a nivel local (nuestra historia es cíclica), sino también continental.

> Italia 1934 > Francia 1938 > Brasil 1950 > Suiza 1954

Eliminatorias Italia 1934

La primera vez que se disputaron unas Eliminatorias fue para el Mundial de 1934. La Selección Peruana se inscribió para intentar la clasificación a Italia. La FIFA lo ubicó en el Grupo 2 junto a Brasil. Ambos debían enfrentarse el 1 de abril de ese año en un solo partido en Rio de Janeiro para definir el cupo.

La protesta no se hizo esperar. Primero, la Federación Peruana de Fútbol pidió que se enfrenten los equipos del Pacífico (Chile-Perú) y del Atlántico (Argentina-Brasil), pero no le hicieron caso. Luego, debido a su poco presupuesto en esa época, adujo que el viaje hasta Rio le crearía un gasto de 25 mil soles. Pidió jugar en Lima o en Roma el 15 de abril, o se retirarían en protesta al atropello que estaban sufriendo (el papel de víctimas es de toda la vida). Todo esto pasaba cuando mientras no teníamos ni entrenador.

La Selección Peruana no estuvo en Rio el 1 de abril, así que la FIFA declaró ganador al Scracht por Walk Over. Perú amenazó con mandar su equipo a Italia como protesta. ¿Cómo pretendían costear tremendo viaje para la época? 'Fácil', aprovechando las rebajas del Gobierno tano en viajes marítimos y hospedajes por el Mundial. Obvio, nunca sucedió algo.

Luego de su partido ante Uruguay, en el Mundial de 1930, Perú no volvió a jugar hasta cinco años después. (Getty Images)

Eliminatorias Francia 1938

El abandono de la Selección Peruana en medio de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 salió carísimo. Se rompieron los lazos con la FIFA, y hasta tuvo que pedirle un permiso especial a la CONMEBOL para jugar la Copa América de 1937.

Al estar desafiliados, la Selección Peruana no pudo ni inscribirse para participar en el Mundial de 1938. Claudio Martínez, gran responsable de las (increíbles) decisiones en las Eliminatorias 1934 y JJOO 1936, luchó para que Perú pueda salir del hoyo. Tiempo después, el máximo ente del fútbol levantó la suspensión.

Un año después del Mundial de 1938, Perú fue campeón de la Copa América por primera vez. (Foto: Fernando Sangama)

Eliminatorias Brasil 1950

El desorden del fútbol sudamericano era más notorio durante las primeras décadas de su fundación. Faltaba poquísimo para el inicio del Mundial de 1950, pero Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay no se ponían de acuerdo con el formato del Grupo 8 de las Eliminatorias.

Se propuso jugar los cuatro en Montevideo, o solo una llave entre la Selección Peruana y Ecuador con otra entre paraguayos y uruguayos. Al final, los ecuatorianos se retiraron y se armó un fixture relámpago (29 de abril al 7 de mayo) para jugar en Brasil. Arturo Fernández, hermano de Lolo, hizo la primera convocatoria de Perú en una Eliminatoria, y llamó al once titular de Universitario de Deportes.

Luego de grandes esfuerzos para conseguir dinero y permisos, la Selección Peruana tenía todo listo para el viaje: pasajes comprados, maletas listas e itinerario organizado. Cuando estaban por subir al avión, el 27 de abril, le dijeron a los futbolistas que ya no viajarían. Se culpó a la poca preparación, al Comité Consultivo y hasta el presidente Manuel Odría. En ese momento, no dijeron las razones. De manera inédita, dejamos pasar una Eliminatoria más.

El Fixture Fecha Estadio 27 de abril Vasco Da Gama (Rio de Janeiro) 29 de abril Pacaembu (Sao Paulo) 01 de mayo Pontepreta (Campiña) 03 de mayo Fluminense (Rio de Janeiro) 05 de mayo Jiz de Fora (Minas Gerais) o Botafogo (Rio de Janeiro) 07 de mayo Vasco Da Gama (Rio de Janeiro) Nunca se sorteó el orden de los partidos

Convocatoria de Perú para las Eliminatorias al Mundial 1950 Arqueros Walter Ormeño, Luis Suárez Zagueros Derechos Guillermo Delgado, Félix Fuentes Zagueros Izquierdos César Bruch, Andrés Da Silva Medios Derechos Lorenzo Pacheco, Jorge Rodríguez Medios Centro Segundo Castillo, Germán Colunga, Dagoberto Lavalle Medios Izquierdos Carlos Condemarín, Alejandro León Aleros Derechos Roberto Castillo, Alberto Terry Interiores Derechos Carlos Valdivia, Jesús Villalobos Centro Forwards Jorge Alcalde, Víctor Espinoza Interiores Izquierdos Pedro Valdivieso, Daniel Villafuerte Aleros Izquierdos Ernesto Morales, Dante Rovay

Eliminatorias Suiza 1954

Aún bajo el mando militar del presidente Manuel Odría, el deporte peruano era manejada por el Comité Nacional de Deportes. Dicha entidad no inscribió a la Selección Peruana para el Mundial de 1954, y tuvo que esperar que algún conjunto sudamericano se retire para ver si conseguía ese cupo.

La espera fue en vano, ya que ninguna selección se retiró y una gran generación conformada por el Toto Terry, Huaqui Gómez Sánchez, Cornelio Heredia, entre otras figuras que estuvieron a un partido de ganar la Copa América 1953, no jugaron una Eliminatoria en su mejor momento.

Selección Peruana antes de enfrentar a Chile por un patrtido amistoso en Santiago. (Foto: Revista Estadio) La Selección Peruana de 1953 antes de enfrentar a Chile, por un partido amistoso en Santiago. (Foto: Revista Estadio)

