Selección Peruana: ¿Por qué no jugó Jefferson Farfán ante Ecuador?

A diferencia del partido contra Bolivia, Jefferson Farfán no jugó en Quito. La 'Foquita' contó que no alternó en el partido ante Ecuador porque la altura le afectó, pero no puso negar que eso a la hora de celebrar los goles de Edison Flores y Paolo Hurtado quedaron de lado.

"Ver al partido desde el banco es una sensación complicada, se vive diferente, pero igual traté de apoyar de manera incondicional a mis compañeros. Estoy feliz por el triunfo, por todo lo que se dio en el partido. Sabía que iba a ser un día súper feliz para nosotros.", dijo la 'Foquita' a América Televisión.

Los más de 2800 metros sobre el nivel de mar de Quito le jugó una mala pasada al delantero del Lokomotiv. "Cuando calenté sentí que me ahogaba, hace muchos años que no juego en altura", acotó.

Pero los malestares que genera la altura no fue impedimento para celebrar la victoria peruana. "Al final salté de alegría como todos y corrí a felicitar a mis compañeros. Los dos goles fueron increíbles. Felicitaciones para mis muchachos", indicó

Faltan dos fechas y hay que darlo todo para conseguir la ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018. "Creo que hemos conseguido seis puntos muy importantes y ahora depende de nosotros mismos para alcanzar el sueño de clasificar al Mundial".