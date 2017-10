A pesar del complicado panorama, los argentinos tienen una razón para confiar en que conseguirán la clasificación para el Mundial tras sus choques ante la Selección Peruana y Ecuador:Lionel Messi. El capitán albiceleste tuvo un gran nivel a lo largo de las Eliminatorias sin importar quien fuese el entrenador o sus compañeros.

De los 16 partidos, el crack del Barcelona jugó solo la mitad por lesiones y suspensiones. Siempre titular, nunca fue sustituido y con cuatro goles (dos de ellos de penalti) es el máximo goleador de la Albiceleste.

Con Lionel Messi en el campo, Argentina ganó cinco. Venció a Chile dos veces (1-2 en Santiago y 1-0 en el Buenos Aires), a Bolivia (2-0 en Córdoba), a Uruguay (1-0 en Mendoza) y a Colombia (3-0 en San Juan). Sin embargo, no pudo evitar la dura derrota ante Brasil en Belo Horizonte por 3-0 ni los empates con Uruguay (0-0 en Montevideo) y Venezuela (1-1 en Buenos Aires).

En cambio, sin su máxima figura, el seleccionado argentino solo ganó un partido, ante Colombia en Barranquilla por 0-1. Empató 0-0 con Paraguay en Asunción, 1-1 con Brasil en Buenos Aires, 2-2 con Venezuela en Mérida y 2-2 con la Selección Peruana en Lima, y perdió con Ecuador por 0-2 en Buenos Aires, con Perú por 0-1 en Córdoba y con Bolivia por 0-2 en La Paz.

Es decir, con Lionel Messi, Argentina sumó 17 puntos de 24 posibles y sin él solo siete de 24.

Aunque Sampaoli todavía no reveló qué jugadores serán titulares este jueves en el trascendental partido ante la Selección Peruana hay una certeza: Argentina se encomendará a Messi para lograr la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

