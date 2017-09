Selección Peruana: el llanto de Daniel Peredo al narrar el gol de Paolo Hurtado [VIDEO]

Sin duda, el gol de Paolo Hurtado será recordado como uno de los más gritados y celebrados de la Selección Peruana. 'Caballito' puso el 2-0 ante Ecuador en Quito por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018 y, finalmente, ese fue el tanto que nos colocó un poco más cerca del Mundial.

► Selección Peruana: así fue la celebración en el vestuario tras el triunfazo ante Ecuador

Es por eso que el periodista Daniel Peredo no pudo evitar la emoción en su narración: “¡Gooool, gooool, gooool, gooooool peruano en Quito! Era hora. Que buena salida otra vez. Lo encontraron a Paolo y Paolo hizo la pausita. Y Paolo esperó que el otro Paolo, porque no importa si no hace gol un Paolo, esto es equipo. Y Paolo hizo peruano a otro Paolo”.

Luego, Peredo recordó que Paolo Hurtado apenas ingresaba al campo: “Y en la primera que tocó, Paolo Hurtado picó, se mostró, recibió y decidió. Paolo Hurtado… no hay necesidad de romper el arco. Perú lleva el resultado, su superioridad aquí en Quito. Perú a la altura aquí en Quito. Paolo Hurtado tiene físico para trepar al público. Paolo Hurtado nos dice que estamos aquí en Quito”,

La Selección Peruana sumó 24 puntos para escalar momentáneamente al cuarto puesto e ilusionarse con la visa al torneo ruso, mientras que el tricolor, con 20 unidades, continúa octavo y puso en serio riesgo la posibilidad de sellar pasaporte a su cuarta Copa del Mundo.

► Selección Peruana: "Estamos en nuestro mejor momento", dijo Ricardo Gareca