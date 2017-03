Selección Peruana llevará agua, hidratantes y grupo electrógeno a Venezuela para el partido

En la Selección Peruana no hay detalle que se escape de cara al choque contra Venezuela, el próximo jueves 23 en Maturín, por las Eliminatorias Rusia 2018. No solo se trata de levar un equipo, uniformes, chimpunes y pelota, hay toda una logística para que la crisis que afecta a los llaneros, no trastoque los planes de Ricardo Gareca.

Y en esa etapa de previsión, la bicolor llevará a Maturín un cargamento completo de agua, bebidas rehidratantes, un grupo electrógeno y hasta papel higiénico, para que los jugadores puedan recuperar energías tras los entrenamientos y durante el partido.

LEE TAMBIÉN ► Perú vs. Venezuela: ¿cuánto sabes del partido de la fecha 13 de Eliminatorias?

Esta no será la primera vez que una selección sudamericana toma sus precauciones. Ya lo hizo antes Brasil, que llevó hasta papeles higiénicos cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto. La Selección Peruana no será la excepción. La idea es evitar que los productos que escasean en Venezuela sean acaparados por una delegación de más de treinta personas.

Además, la presencia de un grupo electógeno es vital para los seleccionados rojiblancos previo al partido. En Maturín el calor es fuerte y los vestuarios del estadio cuentan con aire acondicionado. El tema es que la delegación que llegó a Venezuela para planear la logística se dio con la sorpresa que podrían cortar la electricidad, por lo que podrían quedarse sin refrigeración, lo que podría deshidratar a los jugadores.

TE PUEDE INTERESAR ► Renzo Revoredo a la Selección Peruana: ¿qué otras opciones hay para reemplazar a Luis Advíncula?

Recordemos de que la Selección Peruana viajará hacia Maturín en un vuelo charter, en el que podrá llevar todo este cargamento de previsiones.

¿Puede Perú clasificar al Mundial? averígualo con la Calculadora Depor

► Vale un Perú: Christian Cueva llegó a Lima y envió ayuda a Trujillo

Las declaraciones Christian Cueva. (Video: Edú Latoche)

NO DEJES DE LEER