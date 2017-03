Selección Peruana: Luis Advíncula lamentó en Twitter perderse los partidos ante Venezuela y Uruguay

No pudo ocultar su tristeza por perderse estos partidos de la Selección Peruana, pero dejó un mensaje esperanzador. Luis Advíncula ya fue desconvocado de forma oficial, pero antes del comunicado oficial él había confirmado que no estará en los choques ante Venezuela y Uruguay, por las Eliminatorias Rusia 2018, por lesión.

A través del Twitter, 'Bolt' señaló que "Las cosas pasan por algo. Me duele en el alma no poder estar en estos 2 partidos con mi selección que tanto quiero. Gracias a Dios no es nada", escribió en su cuenta oficial.

Pero dentro del mensaje de tristeza del jugador de la bicolor, la frase "No es nada", da la esperanza de que la lesión que sufrió el último sábado no es de gravedad y que la recuperación será pronta. La próxima cita de la bicolor será en agosto, a la que Luis Advíncula espera llegar en óptimas condiciones.

Las cosas pasan por algo me duele en el alma no poder estar en estos 2 partidos con mi selección q tanto quiero gracias a Dios no es nada 🙏🏿 pic.twitter.com/gKImFyv6BV — Luis Advincula (@luisadvincula17) March 20, 2017

Recordemos que Luis Advíncula sufrió un duro golpe en la rodilla izquierda en el partido que su club, Tigres, disputó ante Cruz Azul y fue retirado en camilla. El primer diagnóstico era esguince, pero se le practicó una resonancia magnética para descartar alguna complicación en los tendones o ligamentos de la zona.

Tras el tuit del lateral derecho de la Selección Peruana, la FPF se pronunció al respecto y confirmó la desconvocatoria "debido a un esguince de rodilla".

