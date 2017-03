Un esguince en la rodilla izquierda impidió a Luis Advíncula unirse a la Selección Peruana. El lateral está en México cumpliendo al milímetro con su plan de rehabilitación para volver lo más pronto a las canchas, pero eso no le impide estar tanto de lo que ocurra esta tarde en el estadio de Maturín.

'Bolt' aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje no solo a sus compañeros sino a toda la afición. "Hoy no es un día cualquiera, hoy juega Perú vamos carajo a darle con todo, para darle una alegría a millones de peruanos VAMOS PERÚ", escribió en Twitter y en Instagram.



Hoy no es un día cualquiera hoy juega peru vamos carajo a darle con todo, para darle una alegría a millones de peruanos VAMOS PERÚ 🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 pic.twitter.com/Ka5YJ2XJLl — Luis Advincula (@luisadvincula17) 23 de marzo de 2017

Días atrás, Luis Advíncula lamentó no estar presente en la fecha doble ante Venezuela y Uruguay. "Las cosas pasan por algo. Me duele en el alma no poder estar en estos 2 partidos con mi selección que tanto quiero. Gracias a Dios no es nada".

El jugador de Tigres de México viene recibiendo tratamiento de medicina tradicional como es la acupuntura, tal como él mismo contó en Instagram.



Seguimos acupuntura 😭😭😭queda poco vamos con todo 💪🏿💪🏿💪🏿 Una publicación compartida de Luis Advincula (@luisadvincula16) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 7:29 PDT