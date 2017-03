Selección Peruana: Luis Suárez vale 61 millones más que todo el equipo bicolor

Son datos que no nos favorecen, pero que igual no necesariamente deberían influir en un partido tan importante como el de este martes. La Selección Peruana se juega todo ante Uruguay, un equipo que tiene en Luis Suárez a un futbolista que vale más que todo el plantel completo de la bicolor.

Así como lo lee, el 'pistolero' supera por más de 61 millones de euros a todo el equipo nacional integrado por varias figuras reconocidas como Christian Cueva, Paolo Guerrero y André Carrillo.

Selección: ¿qué resultados le favorecen en la próxima fecha?

Según la web internacional Transfermarkt, el goleador charrúa está cotizado en 90 millones de euros y supera ampliamente los 28,53 millones que cuesta todo el equipo bicolor.

Pero no solo es Suárez: Edison Cavani y Diego Godín también vale más que toda la Selección Peruana: el jugador del PSG está valorizado en 45 millones de euros y el del Atlético de Madrid en 40.

Selección Peruana: ¿Gareca puede llamar a un defensa central de emergencia?

Asimismo, todos le sacan una enorme diferencia al jugador más caro del equipo de Ricardo Gareca: André Carrillo con un valor de 7 millones.

Uruguay y todas sus estrellas se presentan como un gran reto para la Selección Peruana este martes. No obstante, dentro del campo no importa ninguna cotización, en el verde gana el que juega con más corazón y en ese terreno la bicolor no piensa dejar de pelear un solo minuto.

