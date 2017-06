¿Miguel Trauco a Europa? La opinión de Ricardo Gareca sobre su posible transferencia

Ricardo Gareca sigue al milímetro a sus jugadores. El técnico de la Selección Peruana se preocupa por el aspecto futbolístico de sus dirigidos y eso implica el lugar donde juegan. Por eso está atento a lo que pueda suceder con un posible traspaso de Miguel Trauco a Europa.

El DT de la bicolor tiene una opinión clara al respecto y la compartió con Depor, en una entrevista exclusiva. "Son cosas que él tiene que resolver. Me gusta que esté ahí (Brasil). Es un fútbol competitivo, es un fútbol le sienta bien", dijo.

Selección Peruana: se cumplen 18 años del debut oficial de Claudio Pizarro

"Pero él seguramente va a querer dar un paso a Europa y tiene las condiciones. Esos son situaciones muy particulares. El entrenador llega hasta un determinado punto y el que resuelve es el jugador", añadió Ricardo Gareca.

El entrenador de la Selección Peruana aclaró que puede sugerir a un jugador cuando se trata de su futuro pero son ellos los que al final resuelven donde jugar. "Yo puedo sugerirles dónde me parece que ellos podrían desarrollarse. Pero ellos deciden. Lo que se busca es el crecimiento personal y que eso no afecte a la Selección", le dijo el DT a Depor.



Ricardo Gareca afirmó que le gustan los jugadores que no solo piensa en su futuro sino que se siente parte importante de la Selección Peruana. "Tampoco puedo decir nada si al jugador solo le interesa la faz personal y sino está comprometido con el grupo", dijo.



"Pero si un jugador que está metido al grupo, llamado y convocado, atraviesa una transferencia, me interesa el lugar dónde va. Pero no soy de imponer nada, solo puedo sugerir qué opción puede ser más beneficiosa para él y la Selección Peruana", finalizo.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana: ¿en qué momento Christian Cueva le llenó los ojos a Ricardo Gareca? [VIDEO]



Selección Peruana: ¿en qué momento Christian Cueva le llenó los ojos a Ricardo Gareca? [VIDEO]

LEE TAMBIÉN