Selección Peruana: ¿en qué momento Christian Cueva le llenó los ojos a Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca tiene una relación especial con Christian Cueva, es uno de sus jugadores referentes en la Selección Peruana y 'Aladino' no duda en reconocer que le debe mucho al DT y que su vida cambió cuando el 'Tigre' decidió convocarlo a la Selección Peruana.

El entrenador de la bicolor recordó el momento en el que Christian Cueva le llenó los ojos al DT. "Fue en Miami cuando le tocó entrar, creo que por Jean Deza. Allí me gustó, no solo a mí sino a todos los que estábamos en ese momento", contó a El Comercio.

"Nos causó una buena impresión y también en su manera de proceder en los entrenamientos previos. Fue un jugador que inmediatamente nos causó la mejor impresión", añadió el entrenador.

Christian Cueva fue convocado en la primera lista que entregó Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana en 2015. Fue para el amistoso que la bicolor jugó en Miami, en el que cayó por 1 a 0.



En ese momento el llamado de ‘Aladino’, quién vestía la camiseta de Alianza Lima, sorprendió a muchos pues volvía a una convocatoria después de más de dos años. Su última participación fue en un amistoso ante Honduras en el 2012.

Christian Cueva Christian Cueva y la foto tras la primera convocatoria de Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca también habló del momento que vive el jugador quien atraviesa por un bajón futbolístico. "Con él tengo mucho diálogo. A mí lo que me interesa es que nunca pierda el estar enfocado. Los que hemos sido jugadores sabemos que hay altibajos pero sabemos que es importante estar enfocado", dijo.



"Me interesa el jugador que siempre quiera superarse y que la capacidad y rebeldía de no bajar los brazos se mantenga. Que uno no se deje estar y que se esmere cada vez más", añadió el entrenador de la bicolor.

