Puede que Leao Butrón tenga menos pelo y un poco más de canas para mostrar, pero a pesar de sus 40 años, lejos está de ser un jugador retirado. Más que retirado, creemos, está cerca de ser un jugador de selección. ¿Y por qué no? “Mondragón tapó en Brasil 2014 con 43, Peter Shilton y Dino Zoff con 40. Sería lindo regresar a la Selección Peruana”, dijo el portero que hoy es el único responsable de que Alianza Lima sea puntero del Torneo Apertura. Pero ¿podría realmente ser convocado?

1. Ricardo Gareca siempre negó el "cambio generacional".

No es un secreto. Hoy, el técnico argentino apuesta por un plantel renovado, joven, quizás uno de los menores de todas las Eliminatorias. Sin embargo, más de una vez se le preguntó por el "cambio generacional" y, en consecuencia, más de una vez el 'Tigre' respondió de la misma manera. Tajante y sin tartamudear, explicó: "No habrá cambios generacionales en Perú". Y siguió: "Un cambio generacional no se me cruza por la cabeza. Necesito a los experimentados".

Incluso, meses atrás, Gareca habló sobre el caso de Claudio Pizarro. A pesar de sus 38 años, no se atrevió a descartarlo en la Selección Peruana como reemplazante del suspendido Paolo Guerrero ante Bolivia: “Claudio sigue vigente, bajo ningún punto de vista es un jugador excluido, es un referente. Los que hemos jugado fútbol sabemos que dependiendo de cómo nos cuidemos, podemos extender el tiempo más o menos".



Primer punto para Leao Butrón: a Gareca no le importa la edad.

2. "Perú necesita a sus mejores jugadores"

Otra vez palabras de Gareca: "En la Selección Peruana están los

mejores". Aunque previo a la Copa América Centenario y luego de asegurar que todo "tiene un límite", los jugadores como Pizarro, Farfán, Zambrano, Vargas y Advíncula fueron borrados de manera tácita, Gareca nunca explicó esta acción utilizando la palabra "compromiso". Más bien prefirió usar siempre términos como "continuidad" o "mejor nivel".

Ante Sporting Cristal, con dolor y náuseas, Leao Butrón atajó de todo: remate de Edinson Chávez, disparo de Ray Sandoval, la cabeza de Cristian Ortiz, puntazo y mediatijera del ‘Rayo’. Leao ratificó que hoy no hay mejor arquero que él en el fútbol peruano. Pero no sería justo destacar un solo partido. Si no queremos pensar demasiado,

podemos recordar que también fue figura en los encuentros ante Independiente por Sudamericana o Universitario en el Monumental. Porque si hablamos de Alianza Lima, hablamos de un equipo que (a pesar de estar puntero) no tiene una idea de juego y carece de ataque y defensa, pero sí tiene a un Leao Butrón que definitivamente no está acabado.

Butrón solo ha recibido 20 goles en 18 partidos este año y ha entregado ocho veces su portería invicta. Injustos serán, entonces, los que se atrevan a decir que Carlos Cáceda y José Carvallo (porteros comúnmente llamados por Gareca además de Pedro Gallese) son más que él. Hoy, no lo son. Hoy Leao es mejor y ya lo hemos escuchado...



Segundo punto para Leao Butrón: Gareca convoca a los mejores.



3. Aporta experiencia y compromiso

Leao Butrón no es un arquero para pensar a futuro y, por lo tanto, hablar de titularato en la Selección Peruana podría ser atrevido. Sin embargo, sí es de esos jugadores líderes dentro y fuera del campo de juego. De los que aportan experiencia y refuerzan la palabra "compromiso" (nunca involucrado en un escándalo).

Lo dijo justamente Pedro Gallese, portero titular de Gareca: "Sigo mucho el torneo peruano y trato de ver a Leao Butrón porque siempre será un ejemplo para mí. Pienso que muchos arqueros a su edad pierden velocidad y reacción, pero Leao sigue manteniendo eso y lo demuestra partido a partido".



Tercer punto para Butrón: es buena influencia para un plantel joven. La decisión final, en definitiva, es de Ricardo Gareca.

