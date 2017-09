Selección Peruana: Nolberto Solano habló sobre el estilo Gareca y la lesión de Yoshimar Yotun

A él lo llaman el 'Maestrito', pero durante su etapa como asistente técnico se ha convertido en un alumno aplicado de Ricardo Gareca. Nolberto Solano destacó el trabajo del 'Tigre' tras vencer a Bolivia y señaló que el argentino ha logrado hacer que su equipo juegue igual, así no estén jugadores importantes.

"Ricardo ha conseguido que este equipo sea un grupo. Si bien un jugador puede tener diferentes características del que lo va a reemplazar, colectivamente no se deja de jugar ese fútbol que él ha logrado plasmar. Gareca ha logrado que no se gane como sea, sino con una idea de juego", dijo 'Ñol' en Capital.

"Estoy tranquilo por el resultado, un buen marcador siempre da tranquilidad. Hay que pensar en mejorar, estas Eliminatorias están bien apretadas y difícil para todos los países", agregó el asistente técnico.

Asimismo, Nolberto Solano se refirió a la recuperación de Yoshimar Yotun y al partido de vida o muerte que tenemos que jugar en el estadio Atahualpa de Quito.

"Los doctores nos han informado que Yotún se está sintiendo mucho mejor en estos momentos, pero no quiero anticipar nada. Por el momento, no está descartado. En la situación que nos encontramos, necesitamos que todos estén al 100 por ciento. Ante Ecuador será un duelo durísimo, más que el de Bolivia, más aún en Quito y frente a un equipo no le ha ido bien últimamente", culminó.

