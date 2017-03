Selección Peruana: Nolberto Solano revivió gol contra Uruguay en el Centenario de 2004

"Antes del partido contra Uruguay le dije a mi amigo 'Calidoso' que tenía el presentimiento que iba a anotar. Estate atento, le dije, para que me lustres los zapatos, igualito como con Diego La Torre en Boca Juniors". Nolberto Solano recordó con Depor el gol de su vida, aquel con que la Selección Peruana consiguió uno de sus mejores partidos contra los charrúas, apropósito del duelo del martes.

La bicolor no había empezado bien las Eliminatorias al mundial de Alemania. En cinco partidos disputados, solo sumó 5 puntos. Por lo que entró a la cancha del Centenario de Montevideo en busca de un milagro. Y así sucedió con un contundente 3-1. El encargado de iniciar el camino de la victoria fue el 'Maestrito' con una perfecta ejecución de tiro libre casi al borde del área, a los 13 minutos.

"Que no suene arrogante, pero yo siempre he sido el encargado de la pelota parada. Llevamos uno más. En ese caso, Roberto (Palacios) se paró junto a mí para distraer, para que no sea muy obvio que yo le iba a pegar al balón", detalló.

Nolberto Solano espera que Perú haga respetar la casa ante Uruguay. (USI) Nolberto Solano espera que Perú haga respetar la casa ante Uruguay. (USI)

¿Por qué escogió el palo del arquero? "Hice el amago que le iba a pegar por fuera de la barrera. Cuando me decidí pegarle mejor al palo del meta, por suerte me salió pegado y se metió", reveló el 'Maestrito'. Los otros dos goles fueron marcados por Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Nolberto Solano aprecia mucho ese tanto porque "no es fácil ir al al Centenario y ganarle 3-1 a Uruguay". Sin embargo, lamentó que ese resultado no ayudara al objetivo de clasificación. Su deseo es que el actual plantel pueda cambiar la historia.

