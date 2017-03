Desde el título, la opinión de Ricardo García inspira a la lectura: 'Paolo Guerrero es una Bestia', se llama su columna publicada este miércoles en el portal La Pelotona de Colombia y que ha sido tendencia gracias a los elogios al goleador histórico de la Selección Peruana.

Pero eso no fue todo, el periodista cafetero pidió que en Sudamérica no se hable de nadie más que no sea Paolo Guerrero, quien hubiese deseado que sea colombiano y que Carlos Bacca, actual atacante del AC Milan, sea el delantero de Perú. Lee la columna que se ha hecho tendencia.

Dejen de hablar de Suárez, Cavani, Alexis y Falcao. El mejor 9 de Suramérica es Paolo Guerrero y esto no tiene discusión. Él hace la diferencia entre jugar por un cheque y el jugar por un pueblo.

Y es que Paolo Guerrero fue una bestia ante Uruguay no solo por marcar y asistir. No perdió una pelota, enloqueció a toda la defensa y le ganó todas al insuperable Diego Godín.



Que importante es saber jugar con el cuerpo para un delantero. Hace todo bien. Técnico, inteligente y goleador. El que siempre da la cara por Perú dio una de sus clases magistrales para ser un ‘SEÑOR 9’.

Como alguna vez lo dijo Vignolo “Si Paolo Guerrero fuera argentino o brasileño hubiera jugado en el Real Madrid o Barcelona”.



Y yo digo, Ojalá Paolo Guerrero hubiera nacido en Colombia y Bacca en Perú

