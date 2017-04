La Selección Peruana ocupa el puesto 17 en el Ranking FIFA y el hincha celebra ver a la bicolor entre las 20 mejores selecciones del mundo. Ricardo Gareca resaltó esta ubicación pero sin la euforia de los aficionados.

"Es bueno para el país, para todos deportivamente, para nosotros. Son noticias buenas", dijo el DT en entrevista con radio Ovación.

"Tenemos una Selección Peruana armada que está en crecimiento, por lo menos yo creo y siento que tiene para crecer mucho más. El puesto queda más que nada para la opinión periodística y de la gente, pero no una opinión mía", añadió.

El DT de la bicolor volvió a referirse sobre el posible reemplazo de Paolo Guerrero ante Bolivia, pero esta vez se añadió un nombre a la lista de posibles atacantes para ese duelo: André Carrillo.

Al respecto el DT afirmó: "Es aventurado porque falta tiempo y entramos en un juego de nombres. Lo de Carrillo se puede analizar pero no es que yo lo esté considerando".

Ricardo Gareca comentó que hace tiempo no habla con Jefferson Farfán y que eso se debe a que no habla con varios jugadores, entre ellos Claudio Pizarro y Juan Vargas.

Pero el DT se mantuvo en la posición de no descartar a ningún jugador en la bicolor. "De mi boca no va a salir (descartar a alguien) porque todo depende del presente del jugador", afirmó.

Además descartó que para enfrentar a Ecuador de visita (en septiembre) se realice un trabajo especial en altura. "No creo que haga lo mismo que en Bolivia, no está en mi cabeza. Una cosa es la altura de Bolivia y otra la de Ecuador, no creo que se repita, esa vez tuvimos mayor tiempo, no se me cruza por la cabeza", dijo.

