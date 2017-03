Selección Peruana: Óscar Vílchez no terminó las prácticas

Adolorido y cabizbajo. Así se retiró Óscar Vílchez de las prácticas de la Selección Peruana en La Videna de San Luis, mientras sus compañeros continuaban bajo las órdenes de Ricardo Gareca, en lo que respecta a la sexta sesión de la ‘bicolor’ de cara a la fecha doble ante Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018.



¿Qué pasó con el futbolista de Alianza Lima? Óscar Vílchez se retiró del campo de juego con dolores en la espalda, luego de participar de los ejercicios de estiramiento junto a Yoshimar Yotun, el último extranjero en integrarse a las prácticas.



Ayer, Óscar Vílchez cumplió un programa de reforzamiento debido a la fatiga muscular que contrajo en los últimos meses con Alianza Lima.

Como se recuerda, las constantes lesiones que arrastró Óscar Vílchez perjudicaron su presencia en las últimas convocatorias de la Selección Peruana. El volante de 31 años de edad, de hecho, no ha sumado minutos en las Eliminatorias Rusia 2018 y solo 4 partidos en la Copa América Centenario, de la mano de Ricardo Gareca.



¿Superará esta nueva molestia? El cuerpo médico de la Selección Peruana aún no se ha pronunciado oficialmente para descartar su presencia ante Venezuela y Uruguay. Ojalá y no sea una lesión de consideración.



Primero, Perú jugará contra Venezuela en el estadio Monumental de Maturín (Maturín) el jueves 23. Luego, el cuadro de Ricardo Gareca enfrentará en Lima a Uruguay. Por supuesto, la ‘bicolor’ está obligada a sumar para meterse a zona de clasificación.

