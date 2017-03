#UnaSolaFuerza. La Federación Peruana de Fútbol no solo donó 100 mil soles para los damnificados de los desastres naturales en nuestro país. La FPF sigue apoyando y hace un pedido especial a todos los hinchas que acudan al Estadio Nacional para ver el Perú vs. Uruguay.

Desde la Videna no solo te piden que acudas temprano al coloso de la calle José Díaz y que cumplas con todas las recomendaciones que se pide previo a un partido trascendental por eliminatorias. También pide que sigan apoyando a los damnificados por los huaicos.



Se ha habilitado 7 puntos de acopio para recibir botellas de agua y alimentos no perecibles. Estos están ubicados sitios estratégicos cerca del Estadio Nacional como la esquina de 28 de julio y Paseo de la República. También estarán en Bauzate y Meza con Paseo de la República. En el puente Peatonal de Paseo de la República. Ese donde te bajas del Metropolitano.

Paolo Guerrero y Christian Cueva aprovecharon para enviar un mensaje de aliento a todos los damnificados por los huaicos y piden no dejar de colaborar. Así que no tienes pretexto. Mete un par de botellas de agua o alimentos no perecibles en una bolsa y entrégalo en uno de los puntos de acopio.

Paolo Guerrero y Christian Cueva pide apoyo a los hinchas.

Perú y Uruguay juegan a las 9:15 p.m. en el Estadio Nacional. El partido es decisivo para las aspiraciones de la bicolor de cara a alcanzar su objetivo de clasificar al Mundial de Rusia 2018.