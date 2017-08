Selección Peruana: ¿Paolo Guerrero descartado para el partido ante Ecuador?

Paolo Guerrero no pudo terminar el último partido de Flamengo por una molestia en el muslo. El delantero peruano abandonó el campo apenas en el primer tiempo y encendió las alarmas en la Selección Peruana con miras a la próxima fecha doble de Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.



► Técnico del Flamengo se pronunció sobre la lesión de Paolo Guerrero ante Santos

Aunque los rumores apuntan a que la lesión sería de gravedad y se perdería el choque de la bicolor ante Ecuador en Quito el próximo 5 de septiembre (está suspendido ante Bolivia en Lima), el médico Julio Segura explicó que aún no hay un diagnóstico confirmado.

"Acabo de hablar con Paolo Guerrero. Me dijo que tiene una molestia en el muslo posterior derecho, lo que provocó que no pueda seguir en el partido, pero estaba tranquilo. Esperemos que sea una contractura y no un desgarro", dijo el doctor de la Selección Peruana para Radio Ovación.



Agregó: "El viernes lo evalúan los médicos de Flamengo. Debemos esperar los resultados de Brasil para definir la gravedad de la lesión, hay que ser cautos, no quiero adelantarme. Lo comunicaremos de inmediato".

Sin embargo, se mostró optimista: "Faltan muchos días para que juegue la Selección Peruana, puede llegar. Paolo Guerrero es un jugador importante y queremos que este con nosotros para los partidos que vienen".



► Buenas noticias para la bicolor: Raúl Ruidíaz anunció que está recuperado de su lesión