Selección Peruana: ¿Por qué Paolo Guerrero no figura como anotador del empate ante Colombia?

Paolo Guerrero lo festejó como suyo y todo el Perú le atribuye a él el tanto del empate ante Colombia. Sin embargo, la FIFA a través de su reporte oficial del partido le quita esa alegría y considera que el último martes hubo autogol en el Estadio Nacional de Lima. Sí, autogol de David Ospina que tiene una explicación lógica que le impide al atacante ampliar su registro.

El tiro libre del gol peruano era una falta indirecta según la indicación del árbitro Sandro Ricci. Fue una jugada peligrosa contra Aldo Corzo que el juez consideró como acción temeraria, por lo que no había necesidad de cobrarlo de forma directa. Pero Paolo Guerrero no lo vio, no lo escuchó y se animó a pegarle.

Chile reclamaría puntos ante FIFA por supuesto arreglo entre Perú y Colombia, según Fox Sports

Felizmente para él y para todo el Perú, el portero David Ospina tocó el balón antes de que este ingrese al arco, por lo que el tiro libre indirecto cumplió todos sus requisitos para que sea válido el gol: dos toques antes de cruzar la línea del arco.

Reporte de FIFA que da el autogol a David Ospina (FIFA.com Reporte de FIFA que da el autogol a David Ospina (FIFA.com

Esta simple razón obligó a Sandro Ricci a considerar el empate de Perú ante Colombia como autogol de David Ospina y no como tanto de Paolo Guerrero porque si bien el remate tenía destino de gol, se considera como toque el manotazo del portero cafetero y no como desvío, como en una jugada de situación de riesgo.

Selección Peruana: ¿qué jugador sumó más minutos en las Eliminatorias Rusia 2018?

Así que Paolo Guerrero terminó las Eliminatorias Rusia 2018 en Sudamérica con cinco tantos, los mismos que Edison Flores y se mantiene con un total de 32 goles a nivel de Selección Peruana, lo que lo lleva a ser el goleador histórico por encima de Teófilo Cubillas.