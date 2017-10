Selección Peruana: Paolo Guerrero habló de su golazo a Colombia y la importancia de Gareca en el equipo

Confiesa que no vió ni escuchó nada y eso demuestra que su centro de atención era uno: anotar el gol que mantenga a la Selección Peruana con chances de llegar al Mundial Rusia 2018. Un día después de la clasificación al repechaje, Paolo Guerrero contó todo lo que pasó por su cabeza durante y después del gol a Colombia. Además, destacó la labor de Ricardo Gareca.

El 'Depredador' confesó de que por su mente no pasó otra cosa que no sea patear al arco. No vio al árbitro cuando marcó que el tiro libre era indirecto, mucho menos a Christian Cueva quien se le acercó a decirle lo mismo. "Lo único que pasó por mi cabeza era patear", confesó. Y le salió un golazo con la complicidad del portero David Ospina quien tocó el balón antes que este ingrese al arco.

"Sentí que era una oportunidad linda. No escuché al árbitro y Cueva me dijo que vaya a cabecear, pero yo me dije 'esta pelota es mía', no había escuchado a nadie decirme que el tiro libre era indirecto. Gracias a Dios la tocó Ospina y bueno fue gol", contó Paolo Guerrero sobre la jugada del gol del empate.

El efecto Gareca en la Selección Peruana



Pero el gol de Paolo Guerrero solo ha sido el que pone a la bicolor en el repechaje, más no en el Mundial. El goleador de la blanquirroja lo siente así. Pero también sabe que el positivismo de de Ricardo Gareca ayudó muchísimo a que la selección hoy esté a un pasito del Mundial.

"Quiero resaltar el sacrificio y mérito del cuerpo técnico de Ricardo Gareca porque cambió la forma de pensar. El profesor es tan positivo que nos transmite energía de ser vencedor, y hoy, este es un equipo es vencedor", dijo.

"Este grupo nunca baja los brazos por más que vaya perdiendo, y yo me siento feliz de pertenecer a este grupo, que para las próximas Eliminatorias vamos a pelear otra vez porque son jóvenes y hay mucho talento", concluyó.

