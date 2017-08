¡Vamos 'Depredador'! Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana y principal arma de ataque en el equipo de Ricardo Gareca, ya empezó la terapia de rehabilitación para llegar al partido por las Eliminatorias Rusia 2018 contra Ecuador, ltras el desgarro que sufrió el último miércoles.

El pasado miércoles, en el choque entre Flamengo y Santos, el goleador de la blanquirroja abandonó el campo en el primer tiempo con una molestia en el muslo derecho que posteriormente confirmó la sospechas: un desgarro moderado de grado 2 en la zona posterior. Esto supone de 3 a 4 semanas de recuperación. Y como no hay tiempo que perder, el delantero ya inició los trabajos de rehabilitación.



Paolo Guerrero tuvo una sesión de terapia de choque (electricidad, magnetismo, entre otros) para ayudar a la cicatrización del desgarro en el bíceps femoral. Por el tamaño de la lesión fibrilar, es difícil que pueda jugar algún partido con Flamengo antes de llegar a Lima para los partidos de la Selección Peruana ante Bolivia (31 de agosto) y Ecuador (5 de setiembre).

Y el delantero peruano compartió una de sus primeras terapias en Flamengo en su Facebook oficial y con la frase "en modo Guerrero", que demuestra las ganas que tiene de estar presente con la bicolor en estos partidos decisivos.



Es más, para supervisar que el proceso de recuperación del goleador histórico de la blanquirroja, un terapeuta de la Selección Peruana viajará a Río de Janeiro para supervisar in situ la evolución del delantero. Ricardo Gareca lo tiene como fijo en el choque contra los norteños que puede definir la suerte de la bicolor.



