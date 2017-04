Percy Olivares entró al área de la Selección Peruana, para hablar fuerte. El exjugador de la bicolor cuestionó el liderato que se le asigna a Paolo Guerrero en el equipo. En su opinión, el 'Depredador' no tiene las cualidades para ser la cabeza del grupo.

"La palabra líder implica mucho. Yo he tenido a varios líderes al lado mío. No solamente Juan Reynoso. Paolo, con el respeto que merece, es el centrodelantero más importante de Perú en los últimos años, pero no es natural en él ser líder", señaló el 'Zancudo' en RPP.

Olivares agregó que Paolo Guerrero se asemeja más a un "ícono" que los hinchas peruanos identifican más en la Selección Peruana. Sin embargo, "eso no quiere decir que él sea un líder. Para mí no lo es".

Eso no fue todo. El 'Zancudo' manifestó que sería injusto si la bicolor clasifica al mundial de Rusia 2018. Sostuvo que no se hizo los méritos suficientes para alcanzar dicha meta.

"Lo digo porque nosotros no hemos trabajado para estar en un Mundial, así que si nosotros ganamos un cupo para ir, qué bueno porque las dos cosas son válidas y por todo el Perú. Pero si somos realistas y honestos, no estamos mereciendo estar en uno", apuntó el exfutbolista.

