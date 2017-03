Selección Peruana: Paolo Guerrero pudo emular el mejor gol de Claudio Pizarro en su carrera

Hay cosas que son similares pero nunca idénticas. Y así fue la jugada de Paolo Guerrero en el Perú vs. Uruguay, que pudo emular el mejor gol en la carrera de Claudio Pizarro cuando, en 1999, se lució con camiseta del Werder Bremen en la Bundesliga. El 'Depredador' se quedó con las ganas de firmar una 'pepaza' en el Estadio Nacional.

Las jugadas fueron muy similares: pase largo desde más atrás de la media cancha, control preciso y toque sutil ante la salida del portero. La diferencia estuvo en que en Alemania, 'Pizza' terminó celebrando, mientras que en Lima, Paolo se lamentó.

Pero hay una pequeña gran diferencia entre las jugadas. Primero de que mientras que 'Pizarrinha' controló el balón al borde de la bomba del área, hasta donde el portero no podía salir mucho, el máximo goleador de la Selección Peruana lo hizo dentro de la zona del portero. Eso generó de que Muslera salga a achicarle mejor el ángulo del remate por lo que no pudo definir como sí lo hizo el 'Bombardero'

Pero más allá de si la jugada de Paolo Guerrero terminó en gol o no, o que la de Pizarro fue mejor (para algunos) porque pudo festejar, lo cierto es que la blanquirroja ha tenido dos delanteros de talla mundial que no solo son cazadores del área, sino que también tienen una técnica envidiable. No compares, solo disfruta con este video.

