Por Jesús Mestas / Grace Nole

depor@depor.com

No tenía ni dos minutos en la cancha. Es más, era su segundo contacto con el balón, pero fue suficiente para hacer explotar a todos los peruanos de alegría. Paolo Hurtado celebró por su gol clave de la Selección Peruana, así como hace siete años: también ‘mojó’ en el clásico del año 2010 a segundos de su ingreso.

El ‘Caballito’ lamentó no jugar contra Argentina (suspensión), pero sabe que la bicolor dejará el alma por el triunfo. Además, contó qué les pide Gareca antes de cada partido.

¿Aún sigues emocionado con tu ‘pepa’ triunfadora?

Sigo muy contento. Fue un momento bonito, una sensanción que todavía no se va. La adrenalina del partido aún se mantiene. El gol y el triunfo se los los dediqué a mi esposa y mi hijo.

¿Qué te pidió Gareca cuando ingresaste a la cancha?

Me dijo que lo hiciera con seguridad y calma. Siempre busco retribuir su confianza y dar todo por la camiseta bicolor. Uno sueña siempre con este tipo de goles.

Nadie entendió la amarilla que te sacaron y te dejó fuera contra Argentina.

Me sacaron la amarilla porque me demoré. Y cómo no, si me metí un ‘pique’ bravo para celebrar con los hinchas. Bueno, son cosas del fútbol. Me perderé ese partido, pero al que le toque estar lo hará de la mejor manera.

Ahora se ve a una selección más comprometida. ¿Qué fue lo que cambió?

Somos una familia. Lo demostramos dentro y fuera del campo. El Perú tiene con qué lograr el objetivo. Tiene jugadores para salir de igual a igual contra cualquier equipo.

¿Qué tan importante es Gareca?

Nos pide compromiso y dejar todo dentro del campo. La confianza que nos transmite es vital. Nos da la seguridad de que nosotros tenemos con qué luchar.