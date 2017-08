Selección Peruana: ¿cuántos partidos oficiales lleva Bolivia sin ganar de visita?

Buen antecedente, pero a no confiarse. Bolivia visitará a la Selección Peruana este 31 de agosto en un trascendental partido por Eliminatorias. La Verde no la pasa bien fuera de la altura de La Paz, sea en Eliminatorias, Copa América y hasta Copa Confederaciones, ya que no gana un partido oficial de visita desde hace 25 años.

El último triunfo oficial de Bolivia como visitante fue una espectacular goleada por 7-1 ante Venezuela, en Puerto Ordaz el 18 de julio de 1993. Pese a empezar perdiendo, los altiplánicos lograron un gran resultado, en el camino a su última clasificación a un Mundial. Luego, nunca más pudieron sumar de a tres fuera de casa.

Esta terrible racha del próximo rival de la Selección Peruana suma 60 duelos seguidos sin ganar como visitante. Acumula 49 derrotas y once empates en esta nada bonita marca. De esta oncena de duelos igualados, al rival que más puntos le robo fuera de sus fronteras es, sí, acertaste, a Perú con tres: dos por Eliminatorias (2001 y 2013) y una por Copa América (2004).

Bolivia arruinó el estreno de Perú en la Copa América 2004, que se jugó en Lima, al empatarle a dos goles. (USI) Bolivia arruinó el estreno de la bicolor en la Copa América 2004, que se jugó en Perú, al empatarle a dos goles. (USI) Bolivia arruinó el estreno de Perú en la Copa América 2004, que se jugó en Lima, al empatarle a dos goles. (USI)

Bolivia también le empató de visita a Argentina, Chile y Venezuela, en dos oportunidades, así como a Brasil y Paraguay, una vez. El 7-1 ante Venezuela es un recuerdo cada vez más borroso entre los habitantes del país andino.

Si sumamos los duelos oficiales neutrales fuera de su país, Bolivia apenas ganó dos en estos 25 años. El último fue en Valparaíso, derrotando 3-2 a Ecuador por la Copa América 2015. También empató nueve encuentros más, uno ante la Selección Peruana en 2007. Todos los hinchas de la bicolor esperan que no rompan su mala racha como visitante este jueves 31 en el estadio Monumental.