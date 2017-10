Las entradas para el partido entre Perú y Colombia por las Eliminatorias volaron en al venta online y muchos hinchas se quedarán con las ganas de alentar a la bicolor en el partido que le puede dar la clasificación al próximo Mundial.

Es por eso que un grupo de fanáticos se atrevió a hacer un pedido a la Federación Peruana de Fútbol. El propósito es que nadie se quede con las ganas de alentar a la Selección Peruana desde las tribunas del estadio Nacional.



"Le pedimos a la FPF y al comando técnico que nos dejen llenar el estadio no una vez sino dos veces. Abramos las puertas de un entrenamiento, olvidémonos de cobrar y llenemos las tribunas solo por amor a la camiseta. Seamos el primer país en el mundo capaz de llenar dos anchas. Quizás estamos locos, pero ¿quién no ha hecho una locura por amor", se puede leer en el comunicado virtual publicado en la cuenta de Facebook El Rival No Duerme.

Además, lanzaron una promesa para la Selección Peruana que dirige el argentino Ricardo Gareca: "Nuestro aliento no descansará y será como un corazón que late acelerado por una pasión. Hoy estamos más despiertos que nunca".

El Perú vs. Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 está programado para el martes 10 de octubre en el estadio Nacional de Lima.

