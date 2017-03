Selección Peruana: Pedro Aquino sí; Renato Tapia no

Dos realidades desiguales, que juntas no tienen espacio en un medio campo defensivo de la Selección Peruana; especialmente, ante Uruguay, un rival que acostumbra a ganar sus partidos desde la fricción en la medular y con el contragolpe rápido. Y si, el martes, Perú no tiene claro a ese nexo de ataque y defensa que exige la dinámica del juego, morirá en medio de un lamento nacional.



Si bien es cierto, uno se afianzó en el equipo titular de Sporting Cristal, y el otro es un suplente con mayúsculas en el Feyenoord de Holanda. El primero no es titular en la Selección Peruana. En cambio, el segundo sí lo es, y su presencia se justifica en el gusto de Ricardo Gareca. Evidentemente, Pedro Aquino pasa por el momento más alto de su carrera en una liga no tan competitiva como la holandesa, en la que el entusiasta Renato Tapia aún no gobierna con claridad.



Si cuantificamos, Tapia ha jugado a penas dos partidos, este año: en uno jugó 15 minutos y en el otro 9. En tanto, Aquino ha sumado 7 partidos a nivel local y 2 en Copa Libertadores: en total 544 minutos. ¿Y así Tapia es el titular de Perú?

Los rendimientos de ambos fueron puestos a prueba ante Venezuela. Tapia, que se le pasó corriendo varios pasos atrás de los atacantes y recurriendo a la falta, demostró que la desconsideración en Holanda le está afectando. En contraste, Aquino, en poco más de 5 minutos, recuperó con actitud y siempre estuvo a disposición del armado en el ataque, inclusive fue reconocido por la prensa internacional. Así, el hombre de Sporting Cristal se ganó el beneficio de la duda sobre si debe o no ser titular ante Uruguay.



Pero esa duda no puede ser resulta por nosotros, sino por Ricardo Gareca, quien – creemos – debería ser consecuente con su discurso y priorizar siempre la presencia de los mejores. Y Pedro Aquino, hoy, está muy por encima del nivel de Tapia. ¿Por qué no apostar por el hombre de Sporting Cristal ante Uruguay? Sería un buen termómetro para medir la determinación de un futbolista del que se ha generado muchas expectativas. Es momento de que a las denominadas ‘promesas’, como Aquino, se les comience a delegar gradualmente responsabilidades. No podemos vivir siempre del recuerdo.



Pedro Troglio ya está en Lima para asumir como técnico de Universitario de Deportes

Pedro Troglio

LEE ADEMÁS...