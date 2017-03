Selección Peruana: ¿Quién se perfila como reemplazante de Christian Ramos ante Uruguay?

Los trabajos de la Selección Peruana no descansan. Hay poco tiempo de recuperación entre partido y partido y el tiempo tiene que aprovecharse al máximo. Por ello, mientras que los titulares ante Venezuela hicieron fútbol regenerativo, los que no jugaron sí hicieron fútbol ante la sub 18 y Ricardo Gareca fue probando a quién reemplazará al suspendido Christian Ramos en el choque por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018.

Y quien está ganando la pulseada es Miguel Araujo. En el partido de esta mañana el central de Alianza Lima se ubicó en el sector que ocupa la sombra en la bicolor, al lado de Anderson Santamaría. Es muy probable que sea él quien vaya de titular ante Cavani y Suárez.

En la lista de opciones que tiene Ricardo Gareca figuran Miguel Araujo, Luis Abarm, Anderson Santamaría y de forma muy remota, Renato Tapia. Sin embargo, hay razones de peso para saber que el defensa blanquiazul será titular en la Selección Peruana este martes.

Primero porque en su club juega habitualmente en esa posición. Anderson Santamaría también se ubica ahí, pero el técnico de la bicolor ve al central de Melgar un jugador más parecido a Alberto Rodríguez, mientras que Luis Abram es zurdo neto, por lo que pierde chances porque el 'Mudo' es habitual central izquierdo.

La decisión es de Ricardo Gareca, quien vio como la Selección Peruana de los que no jugaron ante Venezuela goeló 4-0 a la sub 18. Mira el once de la bicolor que probó el 'Tigre':

José Carvallo; Renzo Revoredo, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Nilson Loyola; Pedro Aquino, Sergio Peña, Joel Sánchez, Paolo Hurtado, Andy Polo; Raúl Ruidíaz.

