Razones hasta absurdas hacen que la mayoría de peruanos le tengan rechazo a todo lo que sea chileno. La Guerra del Pacífico (1879 - 1883) generó una separación histórica entre estos países, pese a que diplomáticamente siempre se buscó la unión. Recién en 1935 se enfrentaron por primera vez en un campo de fútbol, coincidiendo en el color de camiseta.

El ambiente histórico



La ciudad de Lima fue elegida como sede de la Copa América 1935 por motivo de los 400 años de la fundación de la capital peruana. Al ser la primera edición 'extra' del torneo, solo tres selecciones decidieron viajar: Argentina, Uruguay (ambas ya habían jugado en el Perú en 1927) y Chile, haciendo su primera visita a tierras incaicas.



La delegación sureña estaba a la espera de un ambiente hostil. Habían pasado 52 años de la Guerra del Pacífico, que seguía viva en la memoria de los peruanos, y la reincorporación de Tacna al Perú recién se dio en 1929, en el gobierno de Augusto B. Leguía.



Pero no fue así. La selección chilena llegó al puerto de El Callao en un ambiente de paz. No hubo insultos ni hostigamientos, al contrario, la gente los trató muy bien. Su primer recuerdo de nuestro país no trajo ningún disgusto.

Los futbolistas de Perú y Chile posando juntos para la foto previo al primer partido entre ambos en la historia. (USI) Los futbolistas de Perú y Chile posando juntos para la foto previo al primer partido entre ambos en la historia. (USI)

Eran otros tiempos



El primer partido de fútbol de la historia entre la Selección Peruana y Chile se programó el 26 de enero de 1935 en el estadio Nacional. Las tribunas de madera estaban casi repletas para ser testigos del nacimiento del 'Clásico del Pacífico'. Una banda de música le daba color al ambiente limeño.



Ambas selecciones salieron juntas a la cancha con un pabellón peruano y un gallardete chileno. Los 22 futbolistas posaron juntos, confundidos en sus camisetas blancas, demostrando que el compañerismo deportivo superaba a cualquier división social. El publico homenajeó el gesto con un fuerte aplauso.

Gráfica de las alineaciones del diario El Comercio. (USI) Gráfica de las alineaciones en el diario El Comercio. La táctica fue de 2-3-5, usual en la década de 1930. (USI)



La Selección Peruana ganó 1-0 con gol de Alberto Montellanos al minuto 50 de juego. 'Lolo' Fernández le ganó en velocidad al chileno Torres (Nota de redacción: algunas publicaciones dicen que el delantero peruano recibió un taconazo en los riñones y cayó al suelo retorcido del dolor), Alejandro Villanueva tomó el balón y se lo pasó al 'Hombre Culebra", quien anotó de un fuerte disparo.



Este fue el único partido en que ambos jugaron del mismo color: la Selección Peruana comenzó a vestir la mítica bicolor un año después, y Chile oficializó su habitual camiseta roja en 1949.



Más allá de eso, el fútbol ha cambiado tanto en reglamento que es imposible ver a dos selecciones jugando con la misma tonalidad. En 1935 no había problema alguno para los hinchas y futbolistas con la similitud de camisetas (y no llevar números en la espalda), pero las necesidades han cambiado con el paso de los años.

Lo único que diferenciaba a los jugadores peruanos y chilenos era el color del short. (USI) Lo único que diferenciaba a los jugadores peruanos y chilenos era el color del short. (USI)

Cosas del fútbol



Los comentarios hacia el arbitraje de Eduardo Forte fueron los mejores. El juez estuvo atento a las jugadas y cobró bien las faltas, y recibió gran ayuda de sus jueces de línea, Mario Pajoni y Agustín Cosso. Curiosamente, ellos formaban parte de la selección de Argentina, subcampeona de la Copa América 1935. Uruguay se quedó con el título.



En aquellos años era normal que futbolistas y hasta entrenadores hagan la labor de 'lineman' en los torneos de fútbol. Otra locura si ocurriera en alguna cancha en pleno siglo XXI.