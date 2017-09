Selección Peruana: "No es verdad que Perú no quiere jugar en la Bombonera"

El gerente de la Selección Peruana, Antonio García Pye, está en Argentina. Su tarea es ver todo lo relacionado a la logística del partido que jugará la bicolor el 5 de octubre, por las Eliminatorias a Rusia 2018

Entrevistado por Radio La Red de ese país, el directivo aclaró que la Selección Peruana no tiene problemas en jugar en la Bombonera sí así lo determina la FIFA tras el pedido de la Selección albiceleste.

"No es verdad que Perú no quiere jugar en la Bombonera. Solo nos preocupa la seguridad y la capacidad. No es un tema menor la capacidad del estadio. Consideramos que son 5 mil peruanos que quieren viajar a la Argentina para observar a nuestra Selección", dijo Antonio García Pye.

"Es un partido que define muchas cosas sabemos la expectativa que existe. Más de 15 mil peruanos quieren ir a ese estadio y que posiblemente no puedan. Eso también puede generará dificultades. Lo que queremos es que se guarden las formas y que FIFA determine. Si se dan las condiciones no habrá ningún problema", añadió.

La Selección Peruana envió una carta a FIFA solicitando que se elija un estadio ya inspeccionado y que cuente con todas las garantías establecidas por la propia FIFA. "Más allá que haya no haya ningún peruano, hay argentinos que quieren ir y mientras más capacidad es más fácil controlar", dijo el gerente.

El estadio de Boca Juniors tiene una capacidad para 49 mil espectadores aproximadamente. El Monumental de River, donde habitualmente juega la Selección de Argentina alberga a casi 70 mil espectadores.

Además de hablar de la cancha que FIFA finalmente determinará en las próximas horas, el gerente de la bicolor habló del árbitro del encuentro. "A todas las partes debería interesarnos el árbitro. Debe tener mucha experiencia quien lo dirija, al margen de la nacionalidad", dijo.

