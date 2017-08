Este lunes, Ricardo Gareca pudo trabajar por primera vez en ocho días con la mayoría de los convocados a la Selección Peruana, a excepción del delantero Iván Bulos y el centrocampista Renato Tapia, que se incorporarán en las próximas horas.

En la práctica, el comando técnico puso énfasis en el juego aéreo. Para ser más específicos, el plantel repitió una y otra vez centros desde los costados.

Junto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán también se unieron este lunes a la Selección Peruana el delantero Raúl Ruidíaz, los centrocampistas Christian Cueva, Édison Flores, André Carrillo, Paolo Hurtado, Andy Polo, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún, y el defensa Luis Advíncula.

Guerrero, que no podrá jugar contra Bolivia porque tiene que cumplir un partido de suspensión, no se ejercitó sobre la cancha e hizo trabajo regenerativo en el gimnasio.



Tampoco se ejercitaron Paolo Hurtado y el defensa Miguel Araujo, quienes acarrean lesiones de las que no se terminan de recuperar y son duda en la Selección Peruana para participar en el encuentro frente a la Verde.

