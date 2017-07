Selección Peruana: ¿Cuánto preocupa el momento de Christian Cueva al comando técnico?

En Brasil, Christian Cueva es el tema más importante de Sao Paulo debido a su ausencia en el último partido y saber cuándo volverá a jugar. En Lima, Nolberto Solano y Néstor Bonillo se alistan para viajar a Europa a una serie de visorías a los futbolistas habitualmente convocados a la Selección Peruana y a los que son opciones para esta fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. ¿Se han olvidado de 'Aladino'? ¿Está en su agenda llegar a Brasil?



Hay muchas preguntas que se tejen respecto al presente de 'Cuevinha'. Sin embargo, fue el preparador físico de la blanquirroja quien reveló cuál es la posición de Ricardo Gareca y compañía, con silencio de por medio a una pregunta comprometedora, y lo que piensan del actual momento del '10' peruano.



¿Cuánto afecta a la Selección Peruana el bajón futbolístico de Christian Cueva?

"Hablé con Christian Cueva hace 3 o 4 días", dijo el preparador físico de la Selección Peruana cuando se le consultó qué le estaba pasando a 'Aladino'. "Y antes de hablar de algo, hay que analizar por qué no está en lista. No es por rendimiento".



Pero la respuesta siguiente de Bonillo fue la que generó muchas dudas. "¿Es tiempo de que Christian Cueva cambie de aires?", le dijero y un silencio complice delataba algo hasta que dio una respuesta "Hay que esperar".



Sobre el momento en el que llegará el '10' de la Selección Peruana a los choques por Eliminatorias Rusia 2018, Bonillo admitió que eso no preocupa. "A Christian le viene bien tener competencia y tiene competencia en buen nivel. A nosotros no nos preocupa demasiado esta pequeña coyuntura que tenga porque es un futbolista con amplio panorama de juego que sabemos llegará bien".



