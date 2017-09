El Argentina vs. Perú está a la vuelta de la esquina, y en el país ‘gaucho’ considera que se jugarán una especie de final del mundo. Y es que el cuadro de Jorge Sampaoli podría complicar sus chances de clasificar al Mundial de Rusia 2018, en caso de que Ricardo Gareca se imponga en su visita. De hecho, muchos quieren ver a la ‘albiceleste’ en la cita, pero otros no.

Este último grupo lo encabeza el preparador físico en la era Diego Maradona, Fernando Signorini, quien criticó seriamente al fútbol argentino, a la organización y los tildó de corruptos.

“No me preocupa la posibilidad de quedar fuera del Mundial. Sinceramente me alegra. Hace tiempo quiero que Argentina quede afuera de todas las competencias que disputa: es la única forma de que de una vez por todas se termine con este grado vergonzoso e hiriente de desorganización y de corrupción. Hay que cortar por lo sano", dijo Signorini a Radio Güemes.

Cabe destacar que la Selección Peruana visitará a Argentina el 5 de octubre. Por un lado, los de Sampaoli llegarán con el quinto puesto (zona de repechaje). Por otro, los de Gareca tratarán de conversar intactas sus chances de clasificación directa.

"El resultado es lo que menos importa, lo que importa es el fútbol argentino, volver a las bases, a las fuentes y apostar por quienes tienen los valores que el fútbol tiene que tener. Las estructuras no se cambian, los organismos que debieran intervenir no intervienen, los que estaban con Grondona se fueron por la puerta de atrás y no dieron explicaciones. Los nombres cambian pero la filosofía es siempre la misma", agregó el preparador físico de la era Diego Maradona.

