Selección Peruana: Raúl Ruidíaz será revisado por médico de la FPF en México

Lo quieren sí o sí ante Bolivia. A falta de un mes para el trascendental partido ante Bolivia, en el comando técnico de la Selección Peruana hay una gran preocupación por la lesión que arrastra Raúl Ruidíaz y que no lo deja participar de los entrenamientos con Monarcas Morelia y ante esa situación, un terapista viajará a ver al delantero y evaluar su real situación.

Así lo dio a conocer el doctor Jorge Alva, médico de la blanquirroja quien contó detalles de lo que sucede con 'La Pulga'. "En sus anteriores vacaciones estuvo por aquí y tuvimos la oportunidad de evaluarlo. Tenía una inflamación de ligamentos de la que no se recuperó totalmente y eso hacía que la recuperación sea lenta. Por ello es que un terapista irá a ver su problema", dijo.



Luego agregó en entrevista con el programa La Cátedra: ""La idea es que quien vaya pueda avanzar el día a día con él y dar el informe final de lo que tiene. Es para tener una visión en vivo y directo de su problema, de ver cómo va en su recuperación".

Para el doctor Alva, la lesión de Raúl Ruidíaz se agravó porque "estaban en la etapa final, donde definían el descenso, y Ruidiaz con sus goles y actuación demostró que estaba en buenas condiciones. Pero es probable que se haya apurado debido a la exigencia del club y eso haya ocasionado que la molestia externa haya desaparecido totalmente".



"Ya nosotros hablamos con él, está tranquilo, creo que no debe haber mayor problema para su partido con Bolivia. Falta un mes para que se recupere siempre que cumpla con su tratamiento", finalizó Alva.



