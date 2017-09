Selección Peruana: las razones por las que rechaza jugar ante Argentina en La Bombonera

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha solicitado formalmente a la FIFA jugar el encuentro ante la Selección Peruana por Eliminatorias en La Bombonera de Boca Juniors y no en el Monumental de River Plate, como inicialmente estaba previsto. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) enviaron una carta rechazando tal posibilidad.



El asesor jurídico de la FPF, Natale Amprimo, explicó las razones y dejó en claro que "no es por miedo o temor, sino por cumplir el reglamento".



► "Con todo respeto, lo que hace Perú es una 'paparruchada'", dijo periodista argentino

"En el artículo 21 del reglamento de la fase eliminatoria se establece que la federación anfitriona debe determinar en qué estadios se disputarán los partidos de competición preliminar, y que estos deben ser aprobados por la FIFA o CONMEBOL. En ese sentido, lo que dice ese artículo es que, cuando menos, con tres meses de anticipación a la fecha programada del cotejo, los dos entes deben ser informados sobre el estadio y la ciudad donde se jugará el encuentro, cosa que no ha ocurrido en este caso", comentó para RPP.



Agregó: "La AFA no ha informado que el estadio a jugarse sería La Bombonera, que no ha sido inspeccionada. La inscripción tardía de La Bombonera no guarda relación con lo que dispone el reglamento".

"Por otro lado, si el estadio en el cuál se va a jugar tiene algún problema o no está en buenas condiciones, se podría cambiar de escenario pero dentro de los que están inscritos, no uno que no ha sido inspeccionado. Aparte, si nosotros no hacíamos ninguna objeción, la FIFA entendería que estábamos de acuerdo. Creo que la FPF, con esta nueva gestión, viene haciendo un baño de legalidad y va a respetar lo que corresponde. El reglamento está muy claro, se debe rechazar este pedido de la AFA", finalizó.

► El video que te recordará la remontada en la Eliminatoria y te hará más hincha de Perú