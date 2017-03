Paolo Hurtado fue la sorpresa en la convocatoria de la Selección Peruana para la próxima fecha doble de las Eliminatorias. El volante del Vitoria Guimaraes de Portugal salta de un pie por su regreso a la bicolor y contó la forma en que se enteró de su llamado.

"La noticia me la dio mi esposa. Ella me dijo que nos vamos todos a Lima", narró Hurtado, quien en un primer momento no captó el mensaje, pero luego de un instante comprendió todo: había sido convocado.



Selección Peruana: los jugadores que Ricardo Gareca dejó de lado en la nueva convocatoria

Hurtado manifestó en Radio Capital que esta oportunidad lo agarra en un gran momento futbolístico. Se debe a la continuidad en su club. Tiene la confianza de su entrenador y no se pierde ningún partido.

"Antes viajar a Perú disputaré 3 partidos de la liga. Estoy muy contento por lo que estoy pasando y ahora más con mi regreso a la Selección Peruana", apuntó 'Caballito', quien no vestía la bicolor desde 2015.

Hurtado se mostró a favor de la orden de Gareca para los jugadores que juegan en el extranjero sobre trasladarse del aeropuerto a la Videna. Sostuvo que es lo mejor. "Lo más importante para los jugadores es pensar solo en la selección", puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

​Jefferson Farfán: ¿por qué no fue convocado a la Selección Peruana?