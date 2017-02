Selección Peruana: ¿Cuál es la realidad de los porteros nacionales?

La Selección Peruana chocará contra Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018 en marzo, en una jornada determinante para los intereses del cuadro de Ricardo Gareca. Por supuesto, el ‘Tigre’ pretende sumar 6 puntos, y para lograr eso es necesario contar, sobre todo, con un arquero seguro, que pase por un buen momento y otorgue las garantías del caso.



A lo largo de sus convocatorias, Ricardo Gareca le ha otorgado el arco de la Selección Peruana principalmente a Pedro Gallese, también a Diego Penny y a Carlos Cáceda luego de su buen momento de Universitario de Deportes en el 2015. Sin embargo, el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado y mucho para los tres porteros nacionales. Y ojo a un detalle: la convocatoria se oficializará en menos de un mes.



Pedro Gallese: Ha perdido la titularidad en Veracruz, que se encuentra en zona de descenso. El portero nacional se lesionó y sus actuaciones fueron cuestionadas por la prensa mexicana. De hecho, el ex Juan Aurich no ha marcado la diferencia fuera de casa.



Carlos Cáceda: El año comenzó para el portero de Universitario de Deportes. Ha recibido 7 goles en 4 partidos disputados entre el nivel local e internacional (Copa Libertadores). Hasta el momento, la ‘Pantera’ no ha podido demostrar su importancia en el pórtico.



Diego Penny: Dejó de ser considerado por Ricardo Gareca desde hace varios meses. Su llamado siempre desató críticas, debido a su irregular desempeño con Sporting Cristal, de donde decidieron no renovarle. Ahora, Penny busca suerte en Melgar y su mejor vitrina será la Copa Libertadores. ¿Juan Reynoso lo hará titular? Solo el tiempo lo dirá.



José Carvallo: A pesar de no ser un portero con un club que anime el torneo peruano, Ricardo Gareca lo consideró, sobre todo, para los duelos de altura. Aún no ha debutado en la era del ‘Tigre’ pero es del gusto del DT argentino.



LOS QUE SONARON Y LOS QUE DESTACARON

Joel Pinto: Sus buenas actuaciones en la altura y en la Copa Sudamericana 2016 fueron determinantes para que despierte el interés del comando técnico de la Selección Peruana; sin embargo, su convocatoria se frustró. El portero tiene 36 años y su sueño de vestir la blanquirroja sigue latente.



Erick Delgado: De los porteros que los últimos años disputó instancias finales en el torneo peruano. Jugó torneos internacionales y su liderazgo fue determinante para Deportivo Municipal.



