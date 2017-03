Selección Peruana realizó trabajos defensivos sin la presencia de los jugadores de Melgar

No hay tiempo que perder, así sean pocos. Es el mensaje que les da el técnico de la Selección Peruana a los convocados que este miércoles se presentaron a la Videna de cara a los choques contra Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018.

A la práctica de este miércoles no pudieron llegar Nilson Loyola y Anderson Santamaría porque desde Arequipa no salían los vuelos por mal clima. Pero igual el entrenador de la bicolor juntó a sus convocados para trabajar movimientos defensivos. Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Miguel Araujo y Óscar Vílchez, apoyados por los sub 18, trabajaron.

Para Ricardo Gareca, es importante que la Selección Peruana encuentre un equilibrio defensivo y por ello solicita trabajar con los convocados del medio local con anticipación. Un repaso constante de movimientos para mantener el equilibrio entre líneas, son la constante en los entrenamientos hasta la llegada de los extranjeros.

Recordemos que la Selección Peruana abrirá esta jornada doble en Maturín, el próximo 23 de marzo, ante Venezuela, y luego recibirá en Lima a Uruguay.

Miguel Araujo

